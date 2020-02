Ketika Andre Rosiade Teringat Usai Kritik Ahok

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade beranggapan ada yang ganjal soal marak kritikan liar dilayangkan kepadanya, tepatnya mengenai penggrebekan prostitusi online di Sumatra Barat beberapa waktu lalu.

Bahkan usai rapat kerja antara Komisi VI bersama jajaran direksi PLN, Pertamina, serta PGN, Andre menyinggung Basuki Thajaja Purnama alias Ahok komisaris rasa direktur utama Pertamina. Karena kerap tampil mewakili Pertamina. Andre merasa terus diserang kritikan dari kelompok tertentu.

"Penggrebekan 26 Jan, sy mulai diserang 4 Feb, setelah mengkritik Ahok Komisaris rasa Dirut di 3 Feb," kicau akun Twitter @andre_rosiade, Jumat (7/2/2020).

Andre mengklaim, banyak akun yang disinyalir sebagai pendukung Ahok kerap menyerangnya lewat media sosial.

"Dan kalo diperhatikan yg menyerang adalah akun2 yg diduga pendukung yg bersangkutan. He he he berasa jadi mas @aniesbaswedan ogut," tulis dia. [wll]