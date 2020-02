Kapolri Mutasi 8 Kapolda

INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan perombakan sejumlah perwira tinggi (Pati) di internalnya. Sejumlah Kapolda dimutasi dalam rangka tour of duty and tour of area.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/385/II/KEP./2020, Senin (3/2/2020). Surat itu ditandatangani AS SDM Kapolri, Irjen Eko Indra Heri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono membenarkan mutasi jabatan itu. Brigjen Argo menyatakan mutasi itu dalam penyegaran organisasi untuk meningkatkan kinerja menuju SDM yang unggul dan promoter.

Dalam surat telegram itu tertera, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Did Haryono dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Kapolda Kalbar akan dijabat Irjen Remigius Sigid Tri Hardjanto yang saat ini menjabat Kapolda Sulut.

Sementara, posisi Kapolda Sulut akan dijabat Irjen Royke Lumowo. Irjen Royke Lumowa saat ini menjabat Kapolda Maluku.

Selanjutnya, Brigjen Baharudin Djafar yang kini menjabat Kapolda Sulbar digeser jadi Kapolda Maluku. Posisi Kapolda Maluku akan diemban Brigjen Eko Budi Sampurno.

Lalu, Kapolda Jambi Irjen Muchlis dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Dia akan digantikan oleh Irjen Firman Shantyabudi.

Kapolda Aceh Irjen Rio Septianda Djambak diangkat sebagai Kasespim Lekdiklat Polri. Posisinya akan digantikan oleh Brigjen Wahyu Widada yang saat ini menjabat Kapolda Gorontalo.

Jabatan Kapolda Gorontalo akan diemban oleh Brigjen Adnas. Brigjen Adnas saat ini merupakan Wakapolda Sulsel. Wakapolda Sulsel akan dijabat Brigjen Halim Pagarra.

Lalu, Wakapolda Kalteng Brigjen Rikwanto akan menjabat Kapolda Maluku Utara. Wakapolda Kalteng akan diisi Brigjen Indro Wiyono.

Selain itu, mutasi juga terjadi pada posisi Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri. Kadiv Hubinter Irjen Maltha dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Posisinya akan digantikan oleh Brigjen Napoleon Bonaparte yang saat ini menjabat Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter. [gam]