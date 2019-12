Pariwisata Ditarget Penyumbang Devisa Terbesar

INILAHCOM, Jakarta - Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo mengunjungi berbagai objek wisata di salah satu destinasi super prioritas, Candi Borobudur.

Selama 2 hari, 19-20 Desember 2019, Angela dan Wishnutama meninjau langsung perkembangan terkini Candi Borobudur, Borobudur Highland, Kebun Teh Nglinggo dan Desa Wisata Wanurejo.

Angela berbagi momen kunjungannya ke Borobudur di akun Instagramnya @angelatanoesoedibjo. "Berbincang sekaligus berteduh dari hujan di Candi Borobudur," tulisnya menyertai sebuah foto di salah satu sudut Candi Borobudur, dikutip Minggu (22/12/2018).

Peraih gelar Master of Commerce (Finance) dari University of New South Wales, Australia itupun membagikan fotonya saat bersama pelaku seni di Omah Mbudur.

Di kawasan wisata ini, Angela sempat melihat langsung kreativitas masyarakat dalam membuat berbagai kerajinan, mulai dari payung hias, batik hingga jam tangan yang terbuat dari kayu.

Tak hanya itu, Angela mem-posting fotonya saat menikmati _off-road_ di De Loano Borobudur. Putri pasangan Hary dan Liliana Tanoesoedibjo itu tampil kasual dalam balitan polo shirt hitam dan celana warna senada.

Aktivitas Angela tersebut mengundang decak kagum dari netizen. Mereka tampak menyukainya, terbukti dari banyaknya 'love' yang diberikan.

Bahkan ada netizen yang memintanya mengunjungi kampung halamannya. "Ayo ke Kampung Aya, Ibu Wamen di Desa Mbuang-Mbuang, Banggai Laut, Sulawesi Tengah," tulis pemilik akun @budiarto_r_sualang di kolom komentar Instagram Angela.

Banyak netizen memberi dukungan kepada Angela agar semangat bekerja membangun pariwisata Indonesia. Seperti yang diungkapkan pemilik akun @rj_studio21.

"Sukses selalu untuk pak @wishnutama n bu @angelatanoesoedibjo. Promosikan terus pariwisata Indonesia agar pariwisata di Indonesia lebih dicintai oleh wisatawan lokal, juga internasional," tulisnya.

Seperti diketahui, Borobudur merupakan satu dari lima destinasi super prioritas andalan pariwisata Indonesia pada 2020. Dibawah kendali Wishnutama dan Angela, Kementerian Parekraf menargetkan pariwisata menjadi sektor penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. [rok]