One Way, Kakorlantas Harap Pengemudi Tetap Safety

INILAHCOM, Jakarta - Libur Natal 2019 telah tiba dimana kepadatan kendaraan mulai terlihat di jalur tol Trans Jawa. Untuk mengurai kepadatan, Polri memberlakukan sistem one way atau satu arah.

Pemberlakukan one way ini dimulai sejak pukul 07.00 di KM 70 Cikampek Utama dan berakhir di KM 414 Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kakorlantas Polri Irjen Istiono berharap one way ini bisa membuat para pengendara yang hendak berlibur ke jawa dengan nyaman.

"Sebentar lagi akan kita berlakukan one way dari KM 70 Cikatama sampai KM 414 Kalikangkung, Semarang. Semua personel, fasilitas one way ini sudsh disiapkan sampai Jateng," kata Irjen Istiono, Sabtu (21/12/2019).

Penerapan one way ini juga diharapkan Istiono tak membuat para pengemudi untuk kebut-kebutan. Ia menghimbau para pemudik tak perlu buru-buru dalam berkendara, guna menghindari kecelakaan.

"Untuk para pengguna tidak perlu buru-buru, nikmati perjalanan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan aman sampai tujuan," ujarnya.

Adapun sebanyak 250 personel disiagakan di sepanjang jalur penerapan one way. Para personel ini akan membantu pengendara serta merekayasa lalu lintas dalam kondisi tertentu.

"Personel yang disiagakan untuk jalur Cikopo sampai Kalikangkung 250 personel. Jadi one way kita harapkan Bus tetap pada jalur kiri, jalur A. Kemudian roda 4 kecil jalur kanan," ungkapnya. [rok]