Besok, Tol Cikampek Berlaku One Way

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan sistem satu arah atau one way di Tol Trans Jawa akan diberlakukan pada Sabtu, 21 Desember 2019.

Sistem one way diterapkan mulai dari kilometer 70 Cikampek Utama, Jawa Barat hingga kilometer 414 Kalikangkung, Jawa Tengah sejak pukul 07.00 hingga pukul 18.00 WIB.

"Hanya besok pagi jam 7 hingga jam 18. Itu (one way) pasti kami berlakukan (selama) 11 jam," kata Istiono di Gedung NTMC, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

One way tujuannya untuk mengantisipasi naiknya jumlah kendaraan para pemudik yang bergerak dari arah Jakarta menuju kampung halamannya untuk berlibur. Istiono mempersilakan para pemudik yang akan melintasi Tol Trans Jawa untuk memanfaatkan penerapan sistem one way tersebut.

Istiono juga mengimbau pemudik agar tidak tergesa-gesa untuk mudik ke kampung halaman.

"Baiknya besok pagi start (mudik). Tidak usah buru-buru, santai saja. (Hari) Minggu masih bisa melaksanakan ibadah," ucapnya.

Jenderal bintang dua ini juga mewaspadai adanya titik kepadatan pada kilometer 48 Tol Japek yang merupakan pertemuan arus antara jalan Tol Jakarta Cikampek jalur bawah dan elevated.

"Itu kilometer 48 ada bottleneck jalur bawah," urainya. [ton]