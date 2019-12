Sandiaga Dinilai The Next Of Leader Indonesia

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Dki Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno dinilai sosok yang akan melejit dalam beberapa tahun ke depan. Sandi bahkan digadang-gadang bisa menjadi the next leader of Indonesia.

Hal itu disampaikan Pimpinan Ponpes Tajul Qur'an Buaran Sakti, Kiyai Mujib Khudori dalam acara Maulid Nabi yang mengangkat tema 'Refleksi Keagamaan Akhir Tahun dan New Year Resolution', Kamis (19/12/2019). Sandiaga hadir dalam acara tersebut.

"Sandiaga adalah orang yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat kecil serta sebagai The Next Leader of Indonesia yang akan membawa kemakmuran dan ketentraman di Indonesia," kata Kiyai Mujib Khudori.

Sandiaga sendiri dalam acara itu menekankan pentingnya membangun ekonomi keumatan. Sandi mengaku akan mendukung pemerintah untuk memajukan ekonomi Indonesia lewat program-program yang sudah ia canangkan.

"Kehidupan ekonomi masyarakat saat ini terus menurun namun akan terus kita dukung dan diupayakan oleh Pemerintah untuk diperbaiki seperti program-program yang saat ini sudah berjalan seperti OKE-OCE dan BANK INFAQ untuk menghindari pinjaman online," ucap Sandiaga.

Eks pasangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini juga menilai santri-santri pondok pesantren punya kehamilan untuk membangun ekonomi umat. Sandi mendorkong para santri untuk berwirausaha.

"Dunia pesantren menjadi kekuatan sistem pendidikan yang membangun ahlaq yang kharimah dan juga sistem ekonomi, jadi santri-santri banyak yang punya kemampuan nilai tambah di bidang ekonomi," ujarnya.

Terakhir, di moment akhir tahun 2019 ini, Sandi berharap kerukunan antar umat beragama semakin erat. Ia juga igin tahun 2020 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini.

"Saya sempat menyampaikan harapan tutup tahun agar insyaallah umat beragama semua menghormati satu sama lain dan semakin meningkatkan kerukunan umat beragama. Sebentar lagi liburan natal dan tahun baru, kita jaga toleransi kita, kita hormati saudara-saudara kita umat kristiani yang merayakan natal dengan memastikan situasi semuanya kondusif. dan sama-sama kita berdoa di tahun 2020 kita semakin rukun dan tenun kebangsaan kita, dan tenun rajutan persatuan antara umat beragama saling tolong menolong, gotong royong insyaallah bisa terus ditingkatkan," harapnya. [gam]